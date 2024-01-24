很多人小便完後，看到馬桶裡的尿液呈現深紅色或粉紅色，就覺得很可怕，直覺會想說麼會尿出血來，是不是代表得了癌症，對此，泌尿科醫師表示，會造成血尿的原因很多，癌症只是其中一小部分，但一旦出現血尿時，還是得快就醫釐清。

好幸福泌尿科體系總院長戴槐青在臉書粉專PO文，指血尿是泌尿科診所的主要業務之一，很多人一聽到血尿，會想說是不是代表生重病了？血尿當然是泌尿道系統出問題的常見症狀之一，但成因有很多種，以下就分別介紹血尿的4種常見成因。

一、泌尿系統感染：泌尿系統感染是導致血尿的最常見原因之一。感染可能會影響膀胱、腎臟或尿道，導致黏膜發炎和血液滲出。除了血尿，也可能會出現頻尿、尿急、尿尿時有灼熱感等症狀。

民眾若出現血尿情況，應就醫進行檢查以釐清原因。（示意圖，圖：Shutterstock／達志）

二、腎結石：腎結石是形成在腎臟或膀胱中的硬塊，可能在移動時損傷黏膜，導致血尿。除了血尿，腎結石通常伴隨腰部劇痛，這稱為腎結石疼痛。

三、腎臟疾病：腎臟疾病也可能導致血尿，因為腎臟損傷可能導致血小板減少，容易引起出血。如果真的是這類症狀，泌尿科醫師可能也需要跟腎臟科醫師一起討論如何解決。

四、膀胱或腎臟腫瘤：膀胱或腎臟腫瘤也可能導致血尿，因為腫瘤的存在可能損傷周圍組織，引起出血。如果真的不幸是腫瘤，如果能早期診斷和治療，也有治癒的可能。

戴槐青指，還是要提醒民眾，如果發現尿尿中有粉紅色的液體，或是尿尿呈深紅色，莫急莫慌莫害怕，趕快來看醫生，無論是什麼樣的問題，及早治療都是最佳解方。