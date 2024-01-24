據澎湃新聞報導，1月23日晚，一場直播活動在文學界備受關注。《人民文學》主編施戰軍，作家梁曉聲、蔡崇達做客「與輝同行」抖音直播間，與俞敏洪、董宇輝暢談「我的文學之路」。這是《人民文學》雜誌的直播首秀，也是直播間首次「全程只賣一份文學雜誌」，創造了文學界與傳播界的歷史。

報導稱，這場直播活動累計觀看人數895萬，最高同時在線70多萬人，獲得上億次點贊。當晚8點至12點，《人民文學》2024年全年訂閱在4個小時內賣出了8.26萬套，99.2萬冊，成交金額1785萬（人民幣，下同），銷售碼洋1983萬。

這一成績，已經突破了單品圖書在東方甄選直播間銷售的單場圖書銷量最高1000萬的紀錄。而24日零點過後，也依然有讀者在陸續下單，再次成為大陸電商界的現象級熱點話題。

《人民文學》於1949年10月25日創刊，是中共建政後創辦的第一份國家級文學雜誌。它的第一任主編是茅盾，毛澤東為創刊號題詞：「希望有更多好作品出世」。

梁曉聲與蔡崇達都是《人民文學》的作者。年過古稀的梁曉聲已在《人民文學》發表過十多部／篇作品，而蔡崇達的中篇小說新作即將發在今年的《人民文學》。

活動伊始，梁曉聲與蔡崇達先與讀者們分享了自己的文學經歷。梁曉聲直言，文學非常像一個有光的隧道，當人們穿過隧道，從另一端出來的時候，本身就有光了。「你也可以想象文學是花，我們（寫作者）就像採蜜的蜜蜂或者蝴蝶，當我們採到了蜜，我們又會把文學的花蜜傳播給更多的人。」

「對《人民文學》而言，這場直播是一次『尋親』，我們希望讓這本有75年歷史的文學刊物和更多年輕人面對面，找到更多的讀者朋友們。」《人民文學》主編施戰軍也是第一次走到了直播鏡頭之前。他直接為《人民文學》「吆喝」：「《人民文學》一年12期，全年訂閱其實也就是十杯奶茶錢，大家也可以把這份文學雜誌作為送給父母的一份新春禮物。」

施戰軍坦言，時代變化了，各大文學刊物都要面對「訂戶消失」的困境。「在1980年代，像梁曉聲老師他們發表新作，我們的郵局訂戶非常多，讀者上百萬。有時我們會感慨，今天彷彿找不到過去的朋友了。」

在他看來，讀者的閱讀對文學工作者來說不僅是一種鼓勵，也是一種指引。「我們想知道今天的讀者如何閱讀，如何看待文學，我們在辦刊過程中也能適時去調整。我們希望在這個時代把文學刊物辦得像它在1980年代那樣輝煌。」

「堅守文學陣地的人，在這裡尋親。」在直播最後，董宇輝說，「從前慢，車、馬、郵件都慢。一段歲月，一本雜誌，對於很多人來說其實具有情感的承載功能。你會在收到雜誌的那一天歡欣鼓舞，迫不及待地開始閱讀，然後津津樂道地把其中的精彩片段再講給身邊的人。」

董宇輝說，「所以文學是能夠點亮生活的。有時候你覺得生活時間長了，那麼瑣碎，那麼平凡，那麼不值一提，文學就好像上面滴的那幾滴蜂蜜，讓我們嚐到了甜頭。」