台中市1名李姓男子因酒駕累犯，遭裁9萬元罰款，並申請分期繳納，不料繳了1期就拒不清償，死皮賴臉拖欠近6年，行政執行署台中分署查到李男繼承1筆土地，進行定位指定界線位置，準備前往張貼查封告示，李男擔心丟臉，嚇得立馬委託友人繳清罰款。

行政執行署台中分署表示，台中市大雅區李姓男子，先前就因酒駕遭裁罰，仍未記取教訓，在2018年3月間，酒後又駕駛汽車上路，被巡邏警員攔查，依法開立9萬元罰單，李姓男子到案後坦承不諱，並向台中市交通事件裁決處申請分期繳納罰款。

不料李男繳納第1期金額5000元後，剩餘罰款8萬5000元即拖欠不繳，案件於2021年8月移送台中分署執行，經多次催促繳納，李男仍置之不理，執行人員查出李男繼承1筆大雅區祖產土地，前往雅潭地政事務所調閱地籍資料，訂於本月29日上午，將會同移送機關及地政事務所人員，進行定位指定界線位置，並在現場插立告示牌張貼查封告示。

李男收到台中分署通知，擔心街坊鄰居親戚議論，本月18日即委託友人，將罰單金額全數繳清。台中分署呼籲，對於惡意欠繳酒駕罰鍰的義務人，將持續強力執行，以遏止酒駕歪風，酒後不開車，平安回家最好。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！