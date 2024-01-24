農曆春節將屆，為讓大梨山居民，及其在外地工作與求學家人，如期返鄉團聚，交通部公路總局將自2月7日至15日計9日，中橫便道由原開放3個時段增加為5個時段通行，若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

中區養護工程分局指出，農曆春節增開通行班次5時段，分別為每日上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分，並於2月16日恢復為3時段，為上午7時、12時及下午4時30分，開放通行

中區養護工程分局表示，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維護安全。

中區養護工程分局指出，通行中橫便道之5種對象，包括，梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。

公路局呼籲，用路人隨時注意公路2側設立之公路資訊看板，事先作好行程規畫，多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）注意收聽廣播訊息，保持行車平安。