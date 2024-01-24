雙人搞笑組合「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，兩人搭檔合作效果很好，因此一起主持不少節目，兩人所主持的節目《綜藝新時代》開播5年半，深受不少觀眾歡迎，不過最近已經有5個月沒有看見浩子的身影，他不在的這段時間由好友楊繡惠代打救火，而經紀公司鬆口浩子請假的原因。

面對被報導出「罹病」的消息，浩子本人也在「浩角翔起」粉絲專頁發文向大家報平安，表示自己很好，「沒有消失，也沒有罹病」，還曬出近日在鬧著玩娛樂節目外景的主持花絮，只見浩子和阿翔在舞臺上動感唱跳，十分有活力。對此，浩子親自發聲否認消失的傳言，讓粉絲們安心許多，進而表示祝福浩子照顧好身體，期待他早日回歸《綜藝新時代》。同時經紀人也表示：「浩子身體調理中，沒有大礙，醫生有建議不要過度曝曬在豔陽下。」

浩子近日傳出已近5個月錄影時沒有錄製民視節目《綜藝新時代》，就連電視台相關人員也不清楚請假原因以及確切的復工時間，浩子「消失」後也傳出不少他有意要交出主持棒的消息。經紀公司表示是因為節目內容為職人體驗，體力活也在節目內容佔很大一部分，加上需要長時間曝曬在太陽下，浩子覺得體力比較無法負荷、皮膚也出現狀況，才會向製作單位請假。