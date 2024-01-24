受氣候變遷影響，台灣近年的天氣也愈來愈極端，一名在台灣生活的外國人觀察，台灣的天氣變化非常大，尤其是11月中旬至隔年2月應該是天冷穿厚衣物的季節，但有時熱到要穿短袖，溫度飆高後又突然急降，這樣的天氣型態又以北部最明顯，讓他崩潰直呼根本是「一年五季。」

原PO近日於X平台表示，一般季節更替有春、夏、秋、冬四季，但在北部除原有的四季外，11月中旬至隔年2月的氣候非常混亂，忽冷忽熱，衣服無法換季，天氣變化非常大，根本是第五個季節。

Confusing Taiwan: Northern Taiwan actually has five seasons: the normal ones and then whatever is going on now: “A cold front is coming! Wait, it’s gonna be 27C today?” “It’s January and we’re wearing shorts” “It’s 29C & everyone’s wearing ski parkas”#Taiwan #weather #寒流 #變天 pic.twitter.com/UiZyIhBTiL — Special Taiwan (@TaiwanSpecial) January 18, 2024

原PO上傳一張台灣北部體感變化圖，他指出2月底到3月初是冬天、3月底到4月初為春天、4月底到11月初為夏天、11月中旬是秋天，緊接著到2月初期間，3個月內春、夏、秋、冬交互輪替，讓他差點崩潰。

貼文引發世界各國網友關注，不少人感到驚訝，許多旅居台灣的老外分享自身感受，指在冬天還能在戶外泳池游泳，感覺很棒，也有台灣人留言笑喊「天氣是台灣的秘密武器。」