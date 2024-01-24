大陸國務院國資委產權管理局負責人謝小兵24日在大陸國新辦舉行的發佈會上說明，國資委將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。

謝小兵具體說明，在前期推動央企把上市公司價格實現相關因素納入對於上市公司績效評價體系的基礎上，國資委將把市值管理成效納入對央企負責人的考核，引導央企負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現，及時運用市場化的增持、回購等手段來傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力道，來更好地回報投資者。