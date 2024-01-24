脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》日前請到前大陸媒體人王志安上節目，分享這陣子觀察總統大選的看法，其中提到台灣選舉造勢像開演唱會，會將殘疾人士推上去，引來抨擊。對此，王志安在推特上否認自己消費身障律師，但如果該位律師願意讓他受訪，他會願意當面道歉。而百靈果稍早在臉書分享與王志安合作經驗，他們認為王志安屬於自由派，很多觀點很犀利。

王志安昨在推特上砲轟綠營，「更惡劣的是，一個執政黨的發言人，竟然對一個綜藝節目的言論斷章取義施以壓力，哪有一點民主政黨虛懷若谷的樣子？」，並表示：「我覺得你們如果真胸懷擔當，不要仗著執政地位對節目組去施壓，嚇得夜夜秀趕緊出來澄清道歉。 畢竟我被封殺了至少目前還是去台灣，可夜夜秀要是被封殺了，他們可是哪也去不了了。」

【#賀瓏夜夜秀】王志安 來台灣觀察民主選舉

王志安更放話：「我說的話自己負責，你們要不要出來接受一下我的採訪？ 或者你們發言人採訪我一下，也可以。」有網友問他若因此無法再來台灣怎麼辦？他回：「我接受。但我會鄙視台灣的政客。不過也關係，我很快就加入日本籍了」，並強調自己現在是日本媒體下的工作人員，並非大陸媒體人，要說的話也該形容是「前大陸媒體人」。

而百靈果臉書也發文表示，就他們和王志安合作的經驗，覺得對方思想算是自由派，只是跟他們相比還是相對保守，「他的觀點有時候讓我們覺得很犀利，有時候很大中華，跟我們看法不一定一樣。但這不影響我們跟他交流的意願，就因為有不同的觀點，每次跟他聊天都會有很多不同的火花。」