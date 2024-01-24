保育類動物灰鶴首次現蹤花蓮。（花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘提供／王志偉花蓮傳真）

根據鳥友回報，花蓮市區農田出現罕見一隻二級保育類動物灰鶴，推測可能過境迷路來到花蓮。縣府農業處說，這是花蓮首次發現灰鶴現蹤，已有一群鳥友架起望遠鏡與長鏡頭相機，欣賞並拍攝遠來嬌客的身影。

縣長徐榛蔚表示，「鶴」自古被認為是吉祥的象徵，為祥瑞之兆，這次鶴群現蹤花蓮，請鄉親們以禮相待，觀察或拍照時應保持距離，不可隨意踏入鶴群停棲的農地中。

縣府說，灰鶴具遷徙性，為中至大型鶴類。昨天獲通報，被發現的這隻灰鶴，推測是迷路過境，體長約100至130公分，體重3至7公斤上下，是相當引人注目的大型鳥類。

縣府說，夏季時於西伯利亞繁殖育雛，冬季時主要於歐洲及中亞一帶度冬，是受野生動物保育法所保護的珍貴稀有野生保育類野生動物，這次是花蓮的首次發現記錄。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘說，灰鶴過去比較常在西部出現，最常見的是在大陸江蘇與沿海，但現在只有發現1隻，大家擔心生長狀況，研判應該是去年夏天出生，算是亞成鳥，有可能是迷路到花蓮。

他說，灰鶴對台灣來說是稀有貴客，去年11月間就傳花蓮出現灰鶴，直到這個月中才發現牠。現在農田春耕、翻土，擔心灰鶴沒有東西吃，野外也有流浪犬，擔心被攻擊，呼籲民眾不要干擾農田棲息地，或看見這類大型鳥類可以通報野鳥學會追蹤。

農業處長陳淑雯表示，灰鶴為二級保育類動物，也是機警且易受擾的鳥類，若有餵食、驅趕或騷擾灰鶴的行為，恐違反野生動物保育法，面臨1年以下徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金，請賞鳥民眾互相提醒，以免觸法。