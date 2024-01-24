高雄一名網友日前抱怨，家中水龍頭和蓮蓬頭老是塞住，打開看全是滿滿黃色碎石，且清理完又冒出來，每周都要清一次非常崩潰；對此高雄人表示，這是因為高雄水質偏硬加上水塔沒清，以及熱水太熱，超過40度以上就容易形成碳酸鈣等結晶。

一名網友日前在臉書《高雄大小事》發文，浴室水龍頭最近一直出現小碎石，這些淡黃色結晶害蓮蓬頭也塞住，一周就要拆開清一次，不然就不能好好洗澡，不知是自來水問題，還是熱水器導致。

而網友一看到照片，就指出這是因為硬水，「水垢，高雄日常」、「是水質問題，只能常常清」、「水質硬水+水塔沒清，在南部用電熱水器要常清水塔」、「我家是洗衣機都是細沙阻塞，1小時洗衣過程，都超過2小時才洗好」。

還有高雄人分享解決辦法，「熱水器水溫超過40度以上，偏硬的水容易形成結晶，要嘛裝數位恆溫熱水器，水溫設在40度以內，不然就是在家戶進水端裝軟水器」、「用大量的檸檬酸熱水，循環清洗熱水器內部管路與儲水膽」、「蓮蓬頭泡一下醋，但別泡太久」。

台水第七區管理處曾解釋，高雄是石灰岩地質，雨水很容易溶解出土壤、岩石中碳酸鈣、碳酸鎂等成分，且高雄原水硬度豐水期為240mg/L，到枯水期硬度會增加到280mg/L左右，環境變遷下硬度有逐年升高的趨勢。