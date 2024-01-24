金馬導演陳玉勳繼2020年《消失的情人節》後再度編導第6部劇情長片《大濛》，與監製葉如芬、李烈黃金鐵三角第4度強強聯手，打造催淚動人的跨時代史詩巨作，24日曝光首波劇照，卡司包括金馬怪物新人方郁婷、香港男星柯煒林、金曲音樂人9m88，帶觀眾重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下為生存奮鬥的勇氣與情感。

金馬新人方郁婷頂著一頭短髮加黝黑皮膚，演出14歲的鄉村少女。（華文創提供）

《大濛》以民國40年代台灣為背景，講述女主角阿月接獲哥哥被槍斃死訊，毅然決然從嘉義北上，尋覓姊姊阿霞一起前往認屍，因緣際會結識三輪車伕趙公道，發展出一段超越血緣的羈絆。陳玉勳表示這些年來，看了不少白色恐怖時期的文章，許多令人動容的真實事件撼動了他，但相關電影屈指可數，他自問：「是大家不熟悉還是不願再提起？」

陳玉勳因此想拍1部關於受難者家屬的故事，他認真說道：「這是我有生之年想拍的電影，1個在黑暗中的溫暖故事。《大濛》關於愛，在殘酷無情的年代，仍然看得到人性的光輝；在苦難的日子裡，只有愛才能讓人走下去，必須勇敢面對痛苦的往事，才能知曉愛的可貴。」片名《大濛》來自「大霧」的台語發音，陳玉勳透露雲與霧在片中具有重要的象徵意義，「不管是雲是霧，我們不該忘記那一片風景，如此我們才能成為别人美麗的風景。」

9m88在《大濛》以復古髮型和氣質穿搭亮相。（華文創提供）

今同步曝光首波劇照，17歲的方郁婷「降齡」演出14歲女主角，一頭短髮加上黝黑膚色，草根味十足，與處女作《美國女孩》的演出有驚喜反差；曾以《濁水漂流》角逐金馬男配的柯煒林，則是一改帥氣形象，連牙齒也塗黑，化身在底層求生存的三輪車伕；爵士女伶9m88飾演歌舞團的台柱阿霞，復古髮型和穿搭，和本人毫無違和感。