TVBS女主播2022年爆出職場霸凌疑雲，當時捲入風波的前主播張靖玲，如今控訴無故遭前東家解雇，也爆料聲稱遭她霸凌的古彩彥，曾帶風水師到辦公室擺放符咒；對此，TVBS主播古彩彥回應：「各界很關心的"符咒"，是法院認證的"保身符"」。

根據《鏡週刊》報導，前年5月TVBS爆發宮鬥之亂，如今張靖玲指控都是因古彩彥引起，透露古彩彥在秦姓主播接任某節目後，當對方視為敵人，私下不僅說她壞話，甚至認為秦姓主播桌下放很多鞋盒，都是為了擺陣等，更爆料古彩彥私下迷信風水，曾帶著風水師到辦公室，並在座位及桌下貼上符咒，連電腦螢幕休眠模式時都會飄出一張符咒。

對此，主播古彩彥在臉書無奈發文寫下：「聽說今天我又紅了」，並提到造謠的內容對被害人傷害很大，「過去一直有人問我為什麼不澄清，因為多數吃瓜群眾不在乎真相」；至於下符咒一事，她則表示：「各界很關心的"符咒"，是法院認證的"保身符"，是你我身上、車上會配載的平安小物，因此所謂"下符"衍伸出的所有的劇情.....不就只是借題發揮嗎？」

古彩彥在臉書無奈發文表示所謂的「符咒」是「保身符」。（圖／古彩彥臉書）

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