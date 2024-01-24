入冬最強寒流籠罩全台，是否放「低溫假」引發討論，新北市議會國民黨團發起「低溫假」連署，建請市府與中央討論低溫假的放假標準。

國民黨新北市議員江怡臻說，這幾天低溫來臨，國民黨有提案連署關於低溫假的部分，颱風假有放假標準，如風力、雨量，中央雖授權地方依據天然災害停止上班及上課作業辦法，由地方首長決定放假與否，但中央應有一定的態度，去決定在氣候變遷與極端氣候下，什麼情況能放低溫假？舉例桃園、新竹、北市有小學放假，但家長卻非常頭痛，因此連署建請希望市府能跟中央討論「低溫假」的放假標準。

有家長認同表示，學校放「低溫假」，但家長未同步放假還是得上班，對沒有後援的雙薪家庭來說反而是困擾，因為不知道要把孩子暫放在哪？

但國民黨新北市議員陳明義卻持反對意見，如果中央定了我們就跟著走，但新北市不要起這個頭，質疑「低溫假」要放假，「高溫假」要不要放？如下雪要放假，日本跟韓國都不用上課了，要讓孩子知道冷了要穿衣服，熱了要脫衣服，不是冷了就不出門，此議題是媒體發起，六都卻要比較搶頭香，直言如給利多就能當選，不該是這樣的結果，建議由中央擬定統一放假標準，但不該由新北主動發起。