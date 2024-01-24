脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》陳俊翰遭「賀瓏夜夜秀」來賓中國大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，暗指他被作為選舉工具，節目製作人道歉急滅火，但則在X平台發文開嗆民進黨是綠共；陳俊翰今受訪，說話了。

陳俊翰今受訪表示，其實他不在意製作單位對自己個人表達的歉意；「說真的，我看了影片覺得笑笑而已」；在台灣民主社會，很多公眾人物都會被拿出來評論，正面或負面都有，大家都習以為常。

不過陳強調，這件事情比較不一樣、讓人介意的點是，這位記者以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病來揶揄、訕笑，批評台灣的民主選舉好像一場「秀」，這點令人無法接受。

他表示，希望社會藉此事件反思，應該看到障礙者身為人的尊嚴和價值，而不只是特殊的身體狀況，這是一個進步社會應該做到的。

陳俊翰也肯定製作單位在輿論譁然不久後，就願意發出道歉聲明。

陳說，在中國連選舉自由都沒有，何以回過頭來，嘲笑台灣的民主自由和選舉？令人感到荒謬。

陳俊翰說，這位記者對於障礙者的認識，似乎認為「障礙者就是不值得出來、不配出來參選」、「沒有能力去實現自己的理念」，好像就只能是「當作政黨煽情、博取同情的工具」，這樣的理解和想法是非常錯誤的。

他表示，在台灣不管是障礙者或非障礙者，只要有理念和想法，本來就有出來參政的自由和權利。

陳俊翰說，雖然製作單位很快道歉，可是自己會希望，不只是製作單位，甚至其他主流媒體，在處理障礙者議題時，不該只把重點放在障礙者的障礙，或者障礙者的一些疾病上，好像把他們當作揶揄、嘲笑的對象，可以用同理心、尊重的態度面對。

陳俊翰建議，例如節目錄製時，當這位記者表達不當的看法及言論，主持人、現場觀眾的反應反而讓他訝異及失望，會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時地表示、制止這樣歧視性的發言，「這件事情當下並沒有發生」。

陳俊翰強調，如果大家可以藉由這件事有些正面的啟發，這會是比較有意義的，障礙者是台灣社會多元組成的一份子，不應該把焦點放在他們身體或心理的特殊、和其他人不一樣的地方，應該要看到他們身為人的尊嚴和價值，還有能夠發揮出來的能力，這才是一個進步的社會、提倡人權的國家應該能夠做到的。

被問到是否希望這位記者道歉？陳俊翰說，「很難期待吧」，「他的發言當中，對障礙者的理解、民主制度的理解，可能跟大多數的台灣人有很大的鴻溝」，甚至可能不會認為自己有什麼問題或錯誤。