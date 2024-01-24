蘇姓男子於去年6月13日因騎車未戴安全帽遭高雄梓官警方取締，未料他以三字經飆罵兩名警員警員。蘇男到案後稱他因為罹患歇斯底里症導致情緒失控，並非罵警察，但橋頭地院法官審理後認為蘇男飆罵警察屬實，依犯侮辱公務員罪，處拘役30日。
檢警調查，蘇男於去年6月13日傍晚5時許騎車至梓官區進學路與大宅街口，因未戴安全帽被警方取締。當時蘇男以三字經罵宋姓與陳姓警員，飆罵的過程全被警方的密錄器錄下。
蘇男到案後坦承犯行，但他辯稱自己有歇斯底里的症狀，且當時情緒激動，其本意不是要罵警察，他是在罵自己，且三字經是他的口頭禪等語。
法官審理後認為，蘇男犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪，以及同法第140條前段之侮辱公務員罪。蘇男以三字經辱罵警員不僅貶損警方的名譽，且損害警方執行公權力的威信等，考量其高職畢業與自述貧寒的家庭經濟狀況，且犯案後尚未與警方達成和解，因此判處他拘役30日。可易科罰金，可上訴。
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