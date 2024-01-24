三陰交穴。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

太衝穴 。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

合谷穴 。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

百會穴。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

霸王級寒流來襲，台灣各地都出現「冷死」（包含心肌梗塞）案例，證明光靠衣服、棉被等保暖工具已無法抵擋天氣寒冷，光華馬光中醫院長謝家誌就指出，民眾可以透過按壓穴位來促進血液循環，達到保暖效果，也可以改善手腳冰冷等問題。

謝家誌說明，在寒流來襲時，我們的身體為了確保身體重要器官如心臟、腦、腎的血流充足，所以會讓周邊的血管收縮，把血流集中在身體的重要器官，所以我們在氣溫較低時就會容易有手腳冰冷的狀況，尤其是血液循環較差的人更容易發生。

除了多運動及保暖之外，建議可以按摩以下穴位，包括百會穴（位在頭頂正中央，對於壓力性的手腳冰冷相當有效，每天按摩三次，每次按摩10秒）； 合谷穴（位在虎口的位置，每天按摩3次，每次按摩30秒） ；太衝穴（位在第一蹠骨及第二蹠骨間的凹陷處，每天按摩3次，每次按摩30秒）：三陰交穴（位在小腿內側，踝骨上四指幅的地方，每天按摩3次，每次按摩10秒）。