大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長莊樹新24日表示，央企去年在戰略性新興產業領域完成投資2.18兆元人民幣、年增幅32.1％；下一步將完善推進機制、優化支持政策，集全系統之力，持之以恆、全力以赴發展戰略性新興產業和未來產業。

據第一財經報導，莊樹新於大陸國新辦記者會上說，當前，新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球經濟結構和產業版圖，新產業新業態新模式不斷催生，特別是戰略性新興產業和未來產業是各國企業競爭的新賽道，也是發展新質生產力的主陣地。

莊樹新表示，去年以來，大陸圍繞新一代移動通訊、人工智慧、生物技術、新材料等戰略性新興產業，未來資訊等未來產業，啟動實施中央企業戰略性新興產業煥新行動和未來產業啟航行動，明確了發展重心和方向，細化了任務目標和路徑。

其次，大陸在資源投入、主業培育、人才支撐等方面制定了一攬子政策，給予企業支持，包括優化主責主業管理，建立完善主業動態調整機制，鼓勵企業加快轉型升級、探索新增長點，培育前瞻性戰略性新興產業。

莊樹新說，中央企業去年在戰略性新興產業領域完成投資2.18兆元人民幣、年增幅32.1％，在太陽能製氫、碳纖維製造、汽車晶片等領域落地了一批重點項目，在雷射製造、量子通訊、衛星互聯網等領域組建了一批新企業，在電子科技、新能源、生態環保、智慧網聯汽車等領域推動了一批重組整合。

莊樹新表示，下一步，將完善推進機制、優化支持政策，集全系統之力，持之以恆、全力以赴發展戰略性新興產業和未來產業。在央企布局結構上實現戰略轉型方面，具體而言，謀劃推動一批重大工程，遴選戰新產業「百項工程」，建設一批戰略性新興產業集群，實施人工智慧AI＋等專項行動，抓緊在生物、新材料、新能源汽車等重點領域形成標誌性成果。

與此同時，加快以技術突破支撐產業發展，加快培育啟航企業、領軍企業、獨角獸企業，在類腦智慧、量子資訊、深地深海、雷射製造等領域形成標誌性產品；系統構建新型產業生態，創新中央企業、地方及各類所有制大中小企業合作模式，強化跨企業、跨領域協同，共建高效協同、良性發展的產業生態，加快戰新產業基金落地見效，切實以科技創新推動產業創新，更好發揮國資央企在加快形成新質生產力、增強發展新動能中的引領作用。