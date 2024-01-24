台中市大甲區孟春里在2023年8月因颱風造成嚴重淹水，造成民怨，民進黨市議員施志昌向台中市政府爭取側溝改善，或市府支持編列總經費130萬元，將側溝重設長度182公尺，水溝頂板改善長度94公尺，預計1月底完工，改善淹水問題。

市議員施志昌表示，中山路二段是大甲溪北開發最早的地區，但幾十年來側溝都未做過改善。他不斷爭取建設局的經費來改善排水設施，先前已爭取經費改善中山路二段西側側溝，這次則爭取130萬來改善另一側。

施志昌提到，除了因應極端氣候強降雨帶來的淹水問題，另一方面也必須解決民生排水與民生管線的優化與整合，因此重設側溝改善淹水問題。

大甲區孟春里黃湘蓉指出，里內舊排水溝50年前所設置，每逢豪大雨排水量明顯不足，去年8月颱風當地淹水很嚴重。

黃湘蓉感謝市府與市議員施志昌溝通協調，將當地舊溝改新溝，但建議設計上更完善，例如，民生用管可以與新溝整合，周邊住戶認為應在設計上能將其納入。

台中市養護工程處股長王為聖表示，提升側溝的通水斷面以增加蓄水量，側溝重設長度182公尺，水溝頂板改善長度94公尺，並將會盤點周遭住戶的民生用管，並整合至新的側溝，以解決民眾疑慮。