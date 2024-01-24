苗栗縣長鍾鍾東錦24日上午頒發立委當選賀匾給立委當選人陳超明。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦24日上午以苗栗縣選委主委身分，前往竹南鎮立委當選人陳超明服務處頒發立委當選證書及賀匾，鍾東錦恭賀陳超明順利連任，也展現陳超明的政績獲得海線8個鄉鎮肯定，未來縣府與立院要繼續攜手，讓鄉親過得更幸福。陳超明則表示，未來像是竹南鎮龍鳳渔港聯外道路拓寬、造橋交流道及白沙屯拱天宮北側與南側聯絡道，改善苑裡鎮地區無自來水等都是他未來持續努力的部分。

苗栗縣立委1選區選舉，現任立委陳超明以1萬9千多票勝出，在海線8個鄉鎮中全部勝選，苗栗縣長鍾東錦24日上午專程前往竹南鎮陳超明服務處，頒發立委當選證書及賀匾。

鍾東錦表示，海線諸多建設都看到陳超明立委的影子，海線何處需要加強建設的，都在陳超明立委腦子裡，需要縣府配合款的部分，縣府也都有預算準備，這次陳超明立委開票結果，8鄉鎮都獲得領先，代表是陳超明這8年來的努力，才能獲得海線8個鄉鎮選民的一致肯定，未來縣府一定會和立法院密切配合，需要建設的地方還要再努力，沒有所謂建設完成的一天，讓鄉親過得更幸福，大家共同攜手打拼。

陳超明自述擔任立委將近12年內，為苗栗縣爭取超過454億元建設經費，協助過2萬6088件的服務請託案，辦理超過1萬1366場會勘及協調會，於立法院簽署超過1908案的法律提案與連署，這些成績單，都是要回應苗栗鄉親的支持。

陳超明表示，未來4年新任期要繼續努力的工作，像是竹南龍鳳漁港聯外道拓寬、造橋交流道興建、白沙屯拱天宮北側與南側聯絡道、改善苑裡地區無自來水等等，以及爭取海岸地區解編、推動生育給付翻倍、新增長照扣除額等等，來營造苗栗幸福好環境。