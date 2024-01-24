社會局長謝琍琍（綠衣）夜訪街友送熱湯及睡袋，表達關懷之意。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

入冬最強寒流來襲，1月21日至25日各地氣溫驟降，高雄氣溫下探至12度，社會局已提前啟動低溫關懷機制，針對街友經常露宿地點，加強關懷訪視，截至昨晚臨時安置67人次，協助發放禦寒物資825人次、及提供熱食3792人次，社會局長謝琍琍也親自訪視街友，發放睡袋、保暖衣物及暖暖包等禦寒物品，提醒街友做好保暖措施。

社會局表示，三民及鳳山2處街友服務中心每日中午及下午5時定點發放熱食及禦寒物品，街友可登記領取，街友中心於寒流期間同時開放臨時收容及短期旅館安置，持續勸導街友接受安置服務。另外社會局也結合民間團體-高雄市街友關懷協會，加強夜間及假日訪視，提供街友、身障、獨居長輩等弱勢民眾熱食及物資，擴大宣導低溫保暖措施。

社會局長青關懷服務隊及社區照顧關懷據點志工，在低溫期間加強電話及關懷訪視服務，提醒長輩注意保暖，應注意室內通風及用電安全並留意低溫導致之呼吸道或心血管疾病。如有體衰、特殊境遇或居家環境不適合居住之長輩，需專人協助或緊急安置，可通報社會局長青中心提供協助。

倘獨居長輩有保暖物資需求，可由關懷單位向社會局長青中心提出申請，提供獨居長輩最即時的關心與協助。

社會局長謝琍琍表示，社會局隨時因應氣候變化，針對街友及獨居長輩加強高低溫關懷並提供適當協助。氣象局近日持續發布低溫特報，若市民朋友發現街友有緊急安置或物資需求時，可撥打社會局三民街友服務中心（07-3432263）或鳳山街友服務中心（07-7190895）；若周遭有需要關懷的獨居長輩，可撥打高雄市老人關懷服務專線（0800-095785）或社會局長青中心（07-7710055轉3325）諮詢協助。