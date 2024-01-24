基市府春節勞軍，副市長邱佩琳感謝國軍付出，讓國人安心過節。

農曆春節即將到來，基隆市政府民政處及軍人服務站24日邀集基隆地區各駐軍單位進行敬軍慰問，並由副市長邱佩琳代表市長謝國樑頒發加菜金，感謝國軍終年辛苦付出，讓國人在春節期間能夠安心歡度春節。

邱佩琳致詞指出，每次遇到大型災害發生，雖然第一個到達的多半是慈濟等公益團體，但讓人們最安心的，一定是看到國軍弟兄奔抵現場。春節期間也是因為所有國軍弟兄姊妹辛苦堅守崗位，才能夠讓國人在家安心過節。

邱佩琳強調，很榮幸能夠代表謝國樑市長出席這場敬軍活動，也祝福大家春節快樂，並叮囑國軍執行任務時注意安全。

陸軍關渡指揮部聯兵二營黎少校表示，感謝基隆市政府對國軍的支持，在新春期間透過慰問金寒冬送暖，讓國軍弟兄更溫暖，讓大家在新年期間可以開心平安過節。

基市府表示，今天接受慰問的基隆地區駐軍單位，包括陸軍關渡指揮部、馬防部駐台勤務支援中心、海軍一三一艦隊、海軍基隆後勤支援指揮部、海軍水下作業第三隊、海鋒一中隊、海軍陸戰隊警衛二營、海軍陸戰隊防空三連、海軍第三佈雷艇中隊、基隆市後備指揮部、北區人才招募中心、基隆憲兵隊、海巡署第二指揮部、海巡署第二岸巡隊以及第一海巡隊等。