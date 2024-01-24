為了解民眾對於英文代碼涵義是否適合作為車牌使用，交通部公路局規畫於2月16日到4月16日、為期2個月期間，針對特殊車牌編碼進行民眾意見調查，包括PGY（GY不雅諧音）、KFC（肯德基）、TED（ED Talks演講）等11組英文代碼，將納入未來製作考量。

現行核發汽機車車牌號碼採不分車種、一車一號，由3個英文代碼與4個數字代號組成，考量多元文化、個人觀點及時空環境等因素，英文代碼拼字是否不雅或個人喜惡而異，公路局會針對未來要製作車牌可能有疑慮的組合，蒐集民眾意見。

為便於民眾填答，公路局表示，已先將近2年預計製作車牌英文代碼範圍，列舉出部分具有意義、諧音者，包含自用小客（貨）車、普通重型機車、租賃小客（貨）車、自用大貨車（含自用曳引車）、營業小貨車、營業小客車、大型重型機車及自用拖車等8種車種，共計11組英文代碼，如PGY（GY不雅諧音）、KFC（肯德基）、TED（ED Talks演講）等。

公路局表示，民眾於填答時可擇特定車種之代碼表達意見，或針對調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，亦可填寫，調查結果將納入車牌英文代碼製作之考量，歡迎踴躍至監理服務網表達意見。