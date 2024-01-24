心臟疾病在國人10大死因中排行第2位，其威脅性不容輕忽，如何護心成為重要議題。對此，新光醫院心臟內科醫師陳冠任分享3款有利於心血管健康的好食材，包括酪梨、紫色蔬果與十字花科蔬菜，值得日常攝入。其中他提到，有研究指出，每天只要吃10克的十字花科蔬菜，如花椰菜、高麗菜，就可使血管壁厚度減少0.8％，從而降低發生血管堵塞的風險。

陳冠任在《下班經濟學》表示，想防止心臟疾病纏身，可從飲食和運動兩方面來著手，其中在飲食部分，應注意少油、少鹽、少糖，且盡量少吃紅肉、多吃白肉，更要攝入含有高纖的食物。他並推薦3款食物對於心血管健康有正面影響。

首先是酪梨，陳冠任指出，根據美國心臟協會期刊指出，適度攝取酪梨可減少低密度膽固醇，即所謂的壞膽固醇，從而達到降低心血管疾病風險的作用，但因其熱量較高，每人每日建議攝取量約半顆～1顆為限，不要超過2顆。

其次是紫色的蔬果，陳冠任提到，像是茄子、藍莓、蔓越莓、紫色洋蔥等都是，這些食材都富含植化素，除了有益於心臟外，還有助腎臟排泄尿液。

最後是十字花科蔬菜，像是高麗菜、花椰菜、大白菜等都是此家族成員，陳冠任說，其對於心血管的保護效果已被實證，過去就有研究顯示，每天只要食用10克的十字花科蔬菜，就能減少心血管壁厚度達0.8%，也就是讓其變得較薄，比較不會造成血管的堵塞。

談及十字花科蔬菜，營養功能醫學專家、醫師劉博仁先前提到，其還具有排毒功能，主要在於含有蘿蔔硫素及異硫氰酸鹽等植化素，經胃酸催化後，會產生吲哚等化合物，可促進肝臟解毒酵素活性，代謝掉環境荷爾蒙等毒素。

不僅如此，劉博仁說，過去曾有研究顯示，十字花科蔬菜還能減少口腔癌、食道癌、大腸癌、乳癌等機率。而十字花科蔬菜種類繁多，如花椰菜、綠花椰、大小白菜、青江菜、芥蘭、油菜、球芽甘藍、芝麻葉、羽衣甘藍等皆屬於此類蔬菜。