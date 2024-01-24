據界面新聞報導，截止到1月23日，大陸已有19個省（自治區、直轄市）公佈了2024年經濟增長目標，其中，14個省份將增長目標設定在5％以上。和2023年的目標增速相比，多數省份下調了今年的經濟增長目標。

分析師指出，多數省份將增長目標設定為匹敵2023年全國經濟增速的水平，彰顯出各地對於新一年經濟發展態勢的良好預期，並且有足夠的自信去繼續推動地方經濟運行的進一步恢復。

「多數省份將增長目標設定在5％以上，或意味著全國增長目標大概率將定在5％左右水平，與去年持平。」經濟學人智庫高級分析師徐天辰對界面新聞表示。

報導稱，2023年是三年新冠疫情防控轉段後的第一年，中國經濟整體呈現波浪式發展、曲折式前進的恢復過程，全年國內生產總值（GDP）同比增長5.2％。分析師指出，剔除低基數效應，2022-2023年GDP年增長率為4.1％，仍低於5-6％的潛在經濟增長水平。

報導稱，從地方公佈的「成績單」來看，地方經濟走的也有一些步履蹣跚。19個省份中，有9個未能實現當年的經濟增長目標。例如，廣東省2023年初設定的GDP增速目標為5％以上，實際增速為4.8％；上海市設定的目標在5.5％以上，實際增長5.0％；江西省設定的目標為7％左右，實際增速僅為4.1％。

和2023年的目標增速相比，多數省份下調了今年的GDP增速目標。19個省份中，有12個省份下調了目標，4個省份上調了目標，3個省份持平。

徐天辰說，「2023年經濟增長有一些一次性的因素，比如，消費在2022年的極低基數下有明顯反彈，但2024年這些因素可能有所消退，疊加房地產領域面臨的風險挑戰仍未完全消散，加之外部環境的不確定性，整個中國經濟的增速可能也較2023年稍有放緩。所以，較多省份下調自己的增長目標跟這個趨勢是一致的。」

星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，下調經濟增長目標反映了各地的實事求是，根據實際情況，設定一個力所能及的目標值，也給2024年經濟恢復留下一些回旋的餘地。

上調增速目標的4個省份分別是江蘇、浙江、北京、遼寧。其中，北京市將目標從「4.5％以上」提高至「5％左右」江蘇省將目標從「5％左右」上調至「5％以上」，浙江、遼寧兩省均將目標從「5％以上」上調至「5.5％左右」。

上調GDP增速目標的底氣主要來自上年取得的佳績。比如，遼寧省2023年地區生產總值同比增長5.3％，年度經濟增速十年來首次跑贏全國。

「2023年遼寧省地區生產總值首次突破3兆元，達到3.02兆元，這是繼2014年突破2兆元後再上新台階。」新華社援引遼寧省統計局副局長侯巍的話說，同時，遼寧省社會消費品零售總額突破兆元，達到1.04兆元，邁入兆元俱樂部。

梳理地方政府工作報告可以看到，擴大內需依舊被擺在2024年政府工作的重要位置，穩投資、促消費是地方穩增長的主攻方向。

上海市政府工作報告提到，今年將辦好第五屆「五五購物節」等重大促消費活動，深化全球新品首發地建設，實施商圈能級提升行動；大力促進文旅新消費，加快培育數位消費、大宗消費、服務消費、綠色消費、都市時尚消費等新熱點，鞏固擴大智能家居、國貨「潮品」等重點領域消費。

穩投資方面，上海提出，繼續擴大有效投資，預計將建成機場聯絡線、17號線西延伸等軌道交通線，建成滬蘇湖鐵路上海段、北橫通道東段等重大項目。

江西省政府工作報告中提出，擴大有效益的投資，今年將紮實推進「十百千萬」工程，實施省大中型項目3670個，力爭完成投資1兆元。

廣東省也提出，全年安排省重點建設項目1508個、年度計劃投資1兆元。加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，新增籌集建設配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房不少於18萬套（間），新開工改造城鎮老舊小區1100個以上。

付一夫表示，穩投資和促消費是擴大內需的重要途徑，按照中央經濟工作會議的要求，要「形成消費和投資相互促進的良性循環」，在實踐中需要打通消費和投資之間的堵點。既要通過提高居民收入、優化供給等手段來提振居民消費意願和消費信心，又要著力優化投資結構、補齊產業短板，繼而帶動消費需求的釋放，讓消費和投資真正相輔相成。

除了擴大內需，推動新型工業化、發展新質生產力也是多個省市今年的重點任務。

北京市就發展新質生產力提出多項任務，如加快推進積體集成電路重大項目，在光電集成、晶粒技術等領域實現更大突破；推動新能源汽車產業高質量發展，積極佈局電機、電池、電控、車規級晶片等關鍵零部件產業鏈；推進超高清視頻全產業鏈優化升級；促進新能源、新材料、商業航天、低空經濟等戰略性新興產業發展，開闢量子、生命科學等未來產業新賽道。

四川省也提出要深入推進新型工業化，全面落實六大優勢產業提質倍增「10條支持政策」。重點佈局和大力發展人工智能產業，培育生物技術、衛星網絡、新能源與智能網聯汽車等新興產業，力爭今年取得實質性進展。

付一夫表示，新質生產力的精髓在於創新，不僅涉及科學技術和業態模式層面的創新，還涵蓋管理和制度層面的創新，是推動產業轉型升級、突破關鍵核心技術、構建現代化產業體系關鍵所在。

付一夫說，「各地提出發展新質生產力，是對於中央部署的貫徹執行，有助於推動經濟新舊動能轉換與更高質量發展，為服務國民經濟發展大局提供有力支撐。」