大陸媒體人王志安日前受邀當網路節目「賀瓏夜夜秀」來賓，卻發表訕笑身障者的言論，疑似影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發軒然大波，對此，陳俊翰受訪時表示接受製作單位道歉聲明，希望藉此呼籲所有人能得到反思，能夠看到障礙者身為人的尊嚴和價值。

根據《ETtoday新聞雲》報導，陳俊翰表示製作單位在事件爆發後，就發出道歉聲明，對於此行為相當肯定，不過由於身處民主社會的台灣，對於公眾人物被公開評論早習以為常，因此看到影片時就是「笑笑而已」，他強調唯一介意的是王志安把障礙者特殊狀況，當成話題炒作，甚至當眾揶揄訕笑，覺得對方似乎認定「障礙者不值得出來參選」，甚至是被政黨當作「博取同情的工具」，對此，他表示只要有理念就有參政權利，倘若劃分為是否為障礙者，這種想法相當錯誤。

此外，陳俊翰呼籲不論製作單位或媒體處理此報導，都要用尊重態度及同理心面對，他舉例在節目錄製過程，王志安發表不當言論時，主持人應該制止歧視性發言，沒想到主持人及現場觀眾卻是哄堂大笑，讓他坦言對於眾人反應感到詫異，希望藉由此事反轉對障礙者歧視及偏見，並且著重於這些人具備的價值及能力，給予基本尊重。

陳俊翰表示依照王志安對障礙者及民主制度的理解，對比台灣人似乎還有很大隔閡，推測對方可能不會覺得有錯，對於是否道歉並未有過多期待。