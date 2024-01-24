花蓮吉安鄉公所即日起至2月4日止，邀請書法名家在指定地點現場揮毫春聯贈送給民眾，吸引放寒假的小朋友前往，並在書法家指導下初次嘗試運用毛筆寫春聯。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節貼春聯是台灣重要習俗，花蓮吉安鄉公所過去都會在年前邀請書法名家現場揮毫春聯，並贈送給鄉親，今年續辦，即日起至2月4日止可在指定時間至指定地點領取，詳情可至鄉公所官網或臉書查詢。

吉安鄉公所傳承書法藝術文化， 因應國人貼春聯習俗，農曆年前都會推動書法名家現場揮毫贈春聯活動，每年只要一登場，現場擠滿索取人潮，不僅預先準備的數量被秒殺，書法家們更是接力不停手，只為替鄉親客製一幅獨一無二的手寫春聯。

隨農曆春節將至，鄉公所喜迎龍年，昨起啟動贈春聯活動，儘管寒流來襲，上百位鄉親不畏冷風細雨，特地前往吉安鄉公所前索取大師墨寶，直呼過年就是要貼手寫春聯為家裡添年味、增喜氣，事事圓滿迎新春，另外也有放寒假的小朋友在書法家指導下，初次嘗試運用毛筆寫春聯，也有人索取客製「龍滿分」春聯，期許未來考試順利。

鄉長游淑貞表示，鄉公所今年特別和書法學會、洄瀾詩社攜手推出7場書法家現場揮毫贈春聯活動，每場次皆由不同書法名家在現場揮毫；手寫春聯和大量印刷公版春聯不同，現場揮毫的不僅是傳承發揚傳統書法的藝術文化，更能從中感受名師深厚的功力及不同書法字體的美，其充滿的溫暖與溫度是機器難以取代的。

鄉公所表示，書法家現場揮毫贈春聯活動未來還有5場次，分別為25日上午10時至12時慶豐慶天宮，26日下午3時至5時哈嘍公園（黃昏市場前廣場），27日下午2時至4時東昌活動中心，29日上午9時30分至11時30分太昌活動中心，及2月4日上午9時至12時仁里活動中心，相關資料可參考吉安鄉公所官網及臉書。