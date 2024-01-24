桃園一名男子24日凌晨下班途中，機車突沒油無法發動，巡邏員警見狀及時救援。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

寒流來襲，各地天氣非常寒冷，桃園市一名張姓男子今天（24日）凌晨下班返家途中，機車因沒油突然拋錨，男子在體感溫度僅6度的寒夜中步行近2公里，仍找不到加油站，巡邏員警發現男子的狀況，即時伸出援手，載他前往最近的加油站買油，讓男子能順利返家。

大園分局埔心派出所警員陳亭如、詹逸群，今天凌晨3時許巡邏行經中正東路二段與高鐵北路三段路口時，發現一名男子獨自走在路邊，不時低頭注視手機瑟瑟發抖，員警見狀立即上前關心。

張男表示，他從事物流工作剛下班要回家，沒注意到機車油表已見底，騎到半路車子突熄火無法發動，由於機車拋錨地點位於郊區，距離加油站仍有一段距離，他在寒夜中步行近2公里，手腳已凍到幾乎沒知覺。

員警見張男臉色蒼白身體不停發抖，便先帶他到附近的超商購買熱飲讓身體回暖，隨後載他前往加油站買油，並送他回到機車停放的地點，總算讓拋錨的機車順利發動，張男感謝警方及時伸出援手，讓他在寒夜中感到一絲暖流。