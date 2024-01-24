彰化1名以打零工維生的林姓男子，行蹤飄忽不定，多年來積欠交通罰款約14萬元未繳，法務部行政執行署彰化分署日前首度以傳辛簡訊方式通知到他，並告知已查封其兩筆繼承而來土地，逼得林男主動出面，到案一次繳清欠款。

彰化分署指出，為提高義務人自繳率，降低執行成本，去年底加入數位發展部「政府專屬短碼簡訊」試辦計畫，由執行同仁向移送機關申請查調義務人留存的手機號碼，透過上開簡訊平台發送繳款通知簡訊，除本案的林男外，也有不少民眾獲悉自己有欠稅費情事後主動來電詢問並辦理分期繳納或繳清。

彰化分署表示，該名年約50餘歲林姓男子，於2014年間因無照駕駛，拒絕接受酒精濃度測試，遭台中市警察局舉發，被台中市交通裁決處依《道路交通管理處罰條例》裁罰後，移送該署執行。

經查，林男以打零工維生，又因時常更換工作地點，行蹤飄忽不定，戶籍被強制遷入戶政事務所，裁罰及行政執行署等機關的裁處書及相關公文書均因應受送達處所不明，僅能以公示送達為之。

近來執行人員發現林男名下因遺產分割而取得2筆土地，執行人員考量本案執行期間將屆滿，紙本查封公文如以公示送達為之恐怕緩不濟急，因此，除發文囑託地政機關查封登記外，同時運用政府專屬短碼簡訊平台發送簡訊通知林男自動繳納。

令彰化分署感到意外的是，這次該署執行股接到林男來電表示願意辦理分期，請求塗銷查封，並於日前到該署一次繳清欠款。

林男向執行人員說，他的父母日前過世後，他們兄弟姊妹共同繼承位於溪湖鎮的土地，最近才完成共有物分割，這些祖上留下來的土地被查封後，曾跟家人討論如因此被拍賣掉實有愧於先人，因此向家人借錢，一口氣繳清所欠14萬餘元，終於解除祖產易主的危機。