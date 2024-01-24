農曆春節即將到來，不少民眾開始除舊佈新大掃除，但打掃工作繁重，如果姿勢不當，就容易造成肩頸傷害或腰酸背痛。苗栗縣大千醫療團隊福苗診所復健科醫師周聖勛表示，要預防大掃除造成的傷害，除了避免錯誤的姿勢之外，打掃完後，可做伸展動作來舒緩痠痛及不適的症狀，才能輕鬆過好年。

周聖勛分享大掃除時的兩大口訣、8個動作，希望民眾在春節打掃期間，可以正確做好姿勢，並且做足伸展動作，才不會痠痛不舒服。

他說，首先正確姿勢要做好，第一招是掃地或拖地時，建議使用長柄的掃把或拖把，採膝蓋弓箭步姿勢進行，避免過度彎腰、聳肩和駝背；第二招在清理高處櫃子，可使用小凳子墊高，避免踮腳尖及過度抬頭擦拭；第三招為搬重物時，建議以膝蓋彎取代彎腰姿勢，避免腰部肌肉拉傷。

另外，針對大掃除常使用的部位做伸展運動，可分為頸部、手臂、手腕、腰部及大腿拉筋五大部分。

第一部分為頸部伸展，頭部稍微往前低頭，左手放在頭部右側，慢慢向左側靠近，感覺到緊繃為止，維持10到15秒，然後慢慢抬起頭，重複3到5次，接著換邊做相同動作。

伸展動作-上臂伸展。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

第二部分上臂伸展，是將左手往右邊伸直，右手彎曲抬起固定左手，緩慢向右側牽拉，維持10到15秒，重複3到5次，接著換邊做相同動作。

伸展動作-前臂伸展。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

第三為前臂伸展，將左手向前伸直，手掌朝前，右手抓住四指向下壓，感覺到前臂緊繃為止，維持10到15秒，重複3到5次，再換邊做相同動作。

伸展動作-大腿伸展。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

第四部分大腿伸展，讓右手扶住椅背，將左腳往後抬高，用左手抓住腳踝，盡量使彎曲的腳靠近臀部，感覺到大腿有緊繃感為止，維持10到15秒，重複3到5次，再換邊做相同動作。

伸展動作-腰部伸展。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

最後是腰部伸展，雙手拿棍棒向上抬高，身體緩慢向向左側側彎，彎曲至右側腰部肌肉有緊繃感為止，維持10到15秒，重複3到5次，再換邊做相同動作。