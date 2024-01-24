入冬最強寒流來襲，全台急凍，民眾回到家裡都不敢打開窗戶，不過窗戶卻因溫差太大起霧、冷凝成水滴，開除濕機也沒用。專家表示可以在窗戶上塗抹肥皂水、清潔劑、乳液或酒精，讓水氣無法依附在玻璃上；不過若想徹底解決問題，只能更換雙層玻璃窗戶。

過去有網友曾在論壇發文求助，他說每到冬天家裡窗戶室內那面玻璃常會起霧，嚴重的話還會「滴水」，讓他相當困擾，買了窗戶吸水條黏在窗框上，但一下就吸滿水，還是得拿抹布擦。

專業鋁窗公司解釋，冬天窗戶起霧結霜是「冷凝」現象，當氣體遇冷而凝結，因室內外溫差大，家中較熱的水蒸氣遇到較冷的玻璃，冷凝成液態小水滴，嚴重的話還會流下來。

網路流傳可以在窗戶上塗抹肥皂水、清潔劑、乳液或酒精，專家表示，這是利用它們含有表面活性劑，可在玻璃表面形成一層水膜，讓水氣無法依附在玻璃上形成霧；但想徹底解決問題，只能更換雙層式玻璃窗戶才有用。