一名台灣男網友分享，因為工作的緣故，經常往返兩岸，觀察到兩岸女生的差別，台灣女生不太會刺探他人隱私、說話輕聲細語、個性天真浪漫；且嫁娶習俗也不同，台女很少會要求聘金，引起兩岸網友討論，不少大陸網友頻頻誇讚台女很溫柔，但不少台男吐槽說，這騙人的，老婆超兇，一點都沒有「輕聲細語」。

一名台灣男網友在小紅書上分享，他在化妝品業工作10年，每年都在兩岸來回奔波，他觀察到台灣和大陸女性的不同，首先是台灣女生很有分寸感，平常聊天很喜歡問一些生活瑣事，但很少會問到比較隱私的議題；第二個台灣女生大多很輕聲細語，在公共場所很少會大聲喊叫。

男網友表示，第三點就是台灣女生比較天真浪漫，因為大陸的人口眾多，社會階層複雜，人與人之間比較競爭，因此對彼此都比較有所提防，反觀台灣比較沒有這方面的問題，因此很多台灣女生都看起來很單純，一點都不世故。

男網友也說，台灣的嫁娶習俗跟大陸也很不同，聘金和嫁妝大多只是過場，幾乎沒人收聘金，而少數有收的，也是直接轉給新婚夫妻，補貼家用。另外在台灣很特別的現象是很多新婚夫妻不一定有房子，因此在台灣最好不要第一時間就展現自己很有錢，因為可能被誤會是在炫富、招人反感。

貼文引起網友討論，不少大陸網友點頭直呼，台灣女生真的講話很小聲，語氣也柔柔的，「台灣女生個性比較柔，吵架的時候分貝也比較小」、「很有趣的兩岸差異，好想飛去台灣認識台灣女生」、「很少聽到台灣女生剛認識男生就直接談工作與薪水」。

不過也有不少台男哀怨直呼，這是什麼平行時空嗎？老婆講話超大聲的，一點都不溫柔，請大家不要誤會台灣女生就比較溫柔，還是有大嗓門的台女。而原PO也補充，上述對台女的觀察，並不代表每位台灣女生都是這樣，因為每個人都是獨特的個體。