心臟內科頭份為恭醫院醫師褚佩寰以緊急心導管手術處置，經過氣球擴張術和支架置放術後順利打通血管，幫心室纖維顫動患者挽回一命。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

42歲陳姓民眾日前出現持續幾分鐘嚴重胸悶呼吸急促身體不適，經急送頭份為恭醫院搶救，到院前無呼吸心跳，送達為恭醫院急診室後，立即送到心導管室由心臟內科醫師褚佩寰緊急心導管手術處置，經過氣球擴張術和支架置放術後順利打通血管，術後進加護病房觀察。

陳姓民眾日前因持續幾分鐘嚴重胸悶呼吸急促身體不適，旁人發現幫忙撥打119求救，救護人員在救護車上做心電圖，並上傳至「苗栗冠心症到院前救護團隊」線上群組，為恭紀念醫院心臟科團隊的線上醫師，立刻協助判讀為「心室纖維顫動(VF)」，並指導救護人員使用AED去顫，但病患仍出現昏厥失去意識狀態，且無呼吸心跳，再緊急使用心肺復甦術急救。送達為恭醫院急診室後，立即啟動相關醫療程序從檢查到評估到治療一條龍串接，迅速送到心導管室由心臟內科醫師褚佩寰緊急心導管手術處置，經過氣球擴張術和支架置放術後順利打通血管，挽回一命。

為恭醫院副院長褚佩寰表示，所謂的「心室纖維性顫動（Ventricular Fibrillation,VF）」是指心跳變得異常、心室顫動、不能輸出血液，人體因此很快會出現缺氧，病人幾秒鐘之內會失去知覺，當心臟的電訊號異常時，心臟無法輸出血液，心跳會停止，需要馬上啟動緊急心導管手術放置支架後打通阻塞的血管，也需要趕在腦部與其他器官因缺血、缺氧而壞死之前，恢復正常的血液循環，因此當發生心室纖維性顫動時，搶救的時間就是挽救的關鍵。

褚佩寰進一步呼籲，這兩天剛好是強烈冷氣團發威，氣溫明顯驟降，容易引起血管收縮、血壓上升等情形，也是心肌梗塞及中風好發的時候，近期為恭醫院處理急性心肌梗塞和腦中風的案例明顯變多。民眾若出現胸悶、胸痛、呼吸急促，甚至疼痛蔓延至下巴、左臂或後背等情形，應儘速撥打119以利救護人員送醫急救。心肌梗塞病程變化很快，把握急救時間，愈早送醫愈可有效降低心肌梗塞導致死亡的機率。此外，還是提醒大家平日應注意三高控制、均衡飲食、少油少鹽多纖維、不抽菸、少酒、多運動，天冷注意保暖，定期接受健康檢查，以預防心臟疾病發生。