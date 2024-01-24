在宏道運動發展基金會董事長林鴻道安排下，這個月在亞洲手槍暨步槍錦標賽為中華隊爭取到巴黎奧運參賽席位的射擊好手吳佳穎，23日獲得森寶開發公司的企業贊助新台幣100萬，成為她前進奧運的重要資源之一。

吳佳穎本月中在印尼雅加達舉行的2024亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決賽中射出第5名的成績，幫中華隊爭取到2024巴黎奧運的門票，也是中華代表隊第17席奧運參賽資格。

23日吳佳穎從森寶開發公司董事長簡元城手中接過100萬元支票，簡元城鼓勵吳佳穎繼續努力，在接下來奧運賽事前的這半年，能無後顧之憂的接受訓練並參與賽事，為國爭光。

簡元城也提到自己跟選手的淵源，他說曾在仁川亞運時見過吳佳穎，當時就覺得她學習心跟企圖心很強，所以這次受到宏道運動發展基金會董事長林鴻道的邀請，希望企業朋友都能為台灣體育出錢出力，讓台灣體育更上一層樓，他當然二話不說馬上答應。

吳佳穎透露，2014年林鴻道主席就已幫她牽線過一次企業贊助，她感謝主席一直以來把選手的事放在心上，努力幫選手尋求更多資源，也感恩有企業主願意大力支持，讓她可以在接下來的賽事及訓練都不用擔心經費問題，接下來2月將會到西班牙參加世界盃，以及4月初一場巴黎奧運測試賽，其餘的時間都會專心在訓練上，希望能在今年的巴黎奧運為台灣拿下一面獎牌。

林鴻道指出，運動選手一路走來很辛苦，不管在哪個階段都會需要有人關心、有人協助，剛好有許多企業家提及想在體育這塊做奉獻，共同支持體育發展，基金會扮演媒合的角色，希望有更多企業來支持選手，讓他們未來的路更穩。林鴻道補充，吳佳穎一直都是個很認真的選手，默默的在努力，相信她自己一定有個遠大的理想跟目標，期待今年巴黎奧運可以看到她的好成績。