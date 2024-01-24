根據大陸銀行及地產業界人士估計，如無政策介入，大陸的新房價格恐怕需再跌一半，直到成本比租房要低才能觸底。但也看好人行方面仍有政策空間，可採取力道較大的積極舉措來減輕影響。

根據《華爾街日報》就大陸房市前景訪問多名銀行、地產業界人士，澳新銀行首席中國經濟學家楊宇霆指，正在買樓、能買樓或想買樓的大陸人並不多，民眾看法已發生根本性轉變，住宅不再被視為一種安全投資；中原地產研究部主管劉淵甚至認為，如果沒有政府的介入幫助，新房價格需要較目前水準再下降50％才能觸底。

花旗全球財富投資亞太地區經濟分析主管劉利剛則表示，人行可幫助減輕這種狀況帶來的痛苦，但需採取積極行動。

該報導也指出，一些經濟學家也將大陸與日本作比較，後者花了數十年時間試圖走出先前房地產和股票價格大跌的陰影。而大陸的房地產業和相關產業曾佔到國內生產總值（GDP）的1／4，也導致該行業的下滑嚴重拖累了這個全球第二大經濟體的發展。但至今大陸尚未推出里程碑式的一攬子刺激計劃。