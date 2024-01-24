國民黨立委陳玉珍（右起）、立委王鴻薇、立委賴士葆、立委當選人廖偉翔24日舉行「藍委正式提案立法『不在籍投票法』！保障人民選舉權」記者會，並在會上表示，民進黨政府一直不推動不在籍投票是剝奪人民的投票權。（杜宜諳攝）

立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與新科立委廖偉翔24日舉行記者會，正式針對我國不在籍投票，與新科立委游顥共同提案立法「不在籍投票法」，將效法美國方式提出「通訊投票」、「特設投票所投票」，同時炮轟民進黨政府擺爛不推。對此，民進黨立委張宏陸表示，不在籍投票先前都有討論，可以解決誰不支持，但藍營也沒提出好方法。

張宏陸表示，不在籍投票法有分兩層次，有分通訊、移轉投票，針對選務工作人員、警察等執勤人士已有不在籍投票，可在執勤在投開票所投票，他認為，不在籍投票當然可以推，但一開始要變成像美國的通訊投票，他持保留態度。

張宏陸強調，中國大陸介選嚴重下，通訊投票到底是不是自由意志投票，仍須考量，還有在不是自由民主的地區如何投票也是問題，畢竟民主價值才是最核心的，但若技術可行，他不反對，也認為要分層次逐步推動。

對於藍營轟民進黨政府民進黨政府8年來百般阻撓「公民投票不在籍投票法」草案，張宏陸說，大家都有討論，若能提出好方法，可以解決誰不支持，但國民黨在綠營討論時，也沒有提出好辦法。

張宏陸表示，他認為要推行不在籍投票法，可先從移轉投票邁進，不是一次馬上比照國外的通訊投票，若要推行也應分層次進行。