立法院龍頭之戰2月1日投票，傳出民眾黨主席柯文哲最新動向是將支持國民黨推出的韓國瑜。對此，柯辦發言人陳智菡駁斥，稱對該新聞所指的內容毫無所悉，目前民眾黨團也尚未定案，「國民黨有人在拔草測風向、想要製造某種輿論。」

陳智菡強調，「不是民眾黨的消息來源，國民黨有人在拔草測風向、想要製造某種輿論，完全沒有在尊重民眾黨團的決議與柯文哲先前公開的定調。」

陳智菡說，民眾黨已經數度表達，必須對國會改革有想法、能夠具體回應黨團，會進行是否支持該人選的討論，這是選後第二天柯文哲跟所有黨團成員開會的結論，此結論至今沒有改變，而這樣的訊息很明顯是拔草測風向，不是民眾黨的決議。

她呼籲，有意願爭取立法院龍頭者，應具體回應民眾黨所提出之「國會改革」主張，而不是以其他方式爭取支持。

據了解，柯文哲、韓國瑜近日沒有聯絡或見面，黨內對於國民黨放消息吃豆腐頗反感，而韓國瑜選前批評柯文哲是「空氣槍」，導致柯文哲心中有芥蒂，種下立院龍頭選舉變數，但現階段民進黨不理向民眾黨的四項改革訴求，國民黨較有善意回應，未來支持韓國瑜的機率仍不低。

而民眾黨第一輪擬投給自己，進入到第二輪後則必須選擇支持民進黨推出的游錫堃或韓國瑜，8人將集體投藍或綠，採「團進團出」，並不會4票投藍、4票投綠，另也傳出「院長投游錫堃，副院長投江啟臣」的版本，對於最終方案，民眾黨將於26日上午召開黨團會議討論，最快當天拍板。