在中國，星巴克正以每9小時1家的速度開店。根據日經新聞調查，在星巴克拿鐵的購買力排名中，最高是韓國的27杯、日本21杯、中國6杯、泰國4杯、印度3杯和菲律賓3杯，差距最大達到9倍。

日經新聞發起亞洲的星巴克拿鐵價格報告，分析同樣一杯星巴克拿鐵，在各地的價格；以及各地以平均收入計算，每天能買多少杯？

在佔到全球總人口一半以上的亞洲，星巴克的門市數量正在擴張。星巴克CEO納拉辛漢（Laxman Narasimhan）在9月份訪問中國時表示，「對星巴克來説，中國是全球規模最大、增長速度最快的國際市場」。

星巴克目前在中國250多個城市開設了6500多家店舖，預計到2025年將會擴大至300個城市、約9000家店。據説在中國，星巴克正以每9小時1家的速度開店。

日經新聞的世界價格調查隊根據當地隊員的走訪和國際勞工組織（ILO）的數據，調查了一天的收入可以購買多少杯星巴克代表產品之一的拿鐵。目的是為了釐清各國收入與星巴克咖啡價格之間的關係。在亞洲統計了中國、韓國、泰國、菲律賓和印度5個國家。

結果顯示，拿鐵的購買力排名中，最高的是韓國的27杯。日本的拿鐵購買力為21杯，中國6杯、泰國4杯、印度3杯和菲律賓3杯，差距最大達到9倍。拿鐵的購買力取決於人均收入，其背後受到各國經濟增長水準的影響。然而，有趣的是，亞洲各國星巴克拿鐵的價格差並不如購買力差距那麼明顯。

對比星巴克中杯拿鐵的價格，中國為30元人民幣，韓國為5000韓元（約合人民幣27.25元），泰國為125泰銖（約合人民幣25.54元）等。韓國在購買力方面優於中國，但價格方面中國高於韓國。儘管受匯率等因素影響，但總體而言，在中國、泰國和菲律賓，相較於購買力，星巴克拿鐵的定價顯得偏高。

此外，星巴克為了攻佔亞洲市場，正在實行強有力的戰略，其關鍵詞是「本土化」。

亞洲的咖啡市場是由星巴克開拓的，但也正因如此，星巴克的競爭對手正在相繼湧現。中國大型咖啡連鎖企業瑞幸咖啡已經開設了超過1萬3000家店舖，店舖數量上已經超過星巴克。