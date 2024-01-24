陳佩賢日前於高雄的海邊的卡夫卡舉行《I Am》LIVE TOUR巡迴演出。（福茂唱片提供）

「新生代創作女聲」陳佩賢（Jesslyn）於去年底發行個人首張專輯《I Am》，近日主打歌曲〈21〉MV於YouTube突破470萬點閱，專輯也多次登上KKBOX排行榜第1名！而她在全台展開《I Am》LIVE TOUR巡迴演出，日前已前往台北、桃園、高雄，接下來將於2／24台南、3／3於新竹開演。

上週五陳佩賢於高雄的海邊的卡夫卡高流店舉行她個人首場高雄演出，來自馬來西亞的她對於南部的天氣感到相當熟悉，「高雄好熱而且天空也好藍，感覺很像回到馬來西亞一樣！」在演出時她更是感受到高雄的熱情，除了粉絲的反應外，平常不太流汗的她也難得唱到全身溼答答：「這是我第一場唱到流汗的演出，可見高雄是個多麼熱情的城市！」

陳佩賢演出以〈Is This Love〉拉開序幕：「我是個來自馬來西亞、愛唱歌的女生，19歲那年因為這首歌被福茂唱片發現；當創作歌手一直是我的夢想，希望我的音樂可以帶我到很多地方，這次帶我來到高雄，也很謝謝大家來到現場聽我唱歌。」並接連演唱〈鹹酸甜〉、〈You Are〉、〈Hey Life〉等，最後以新專輯歌曲〈21〉作為壓軸歌曲，希望大家不要忘記初衷，永遠記得21歲的自己。

陳佩賢日前於高雄開唱，觀眾從16歲橫跨至65歲都喜歡她的歌聲。（福茂唱片提供）

陳佩賢首次到高雄演出，對南台灣的天氣感到相當熟悉。（福茂唱片提供）

陳佩賢《I Am》實體專輯也已正式發行，她高興得眼眶泛淚，迫不及待想與粉絲、家人分享。專輯發行當天剛好是高雄場演出，也將熱騰騰的實體專輯帶到高雄：「你們是第一個見到實體專輯的觀眾！期待等等可以幫大家在專輯上簽名、聊聊天。」

此外，陳佩賢也展開「＃我的21」故事募集活動，自1／24至2／15日止，只要投稿分享自己21歲時最印象深刻的事、或是對21歲的期望，就能參與陳佩賢2月粉絲小聚會，詳細資訊請持續關注陳佩賢Jesslyn及福茂唱片的粉絲專頁。