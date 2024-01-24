副總統賴清德與馬紹爾新任總統海妮視訊談話(總統府提供)

中共積極奪我南太平洋友邦，副總統賴清德今天上午與馬紹爾新任總統海妮視訊談話時表示，期待未來與海妮繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域，也期盼未來有機會訪問馬國，並邀請海妮5月來台參加他的就職典禮。海妮則重申兩國堅定且持久的友誼，未來將持續透過合作計畫深化雙邊關係，也期盼5月與賴清德在臺灣會面。

賴清德在視訊通話時，首先感謝海妮對他當選的祝賀，也恭賀她獲推選為馬紹爾群島共和國總統。兩國同樣於今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主、自由與人權的普世價值。海妮是臺灣的好朋友，我國特別指派外交部次長田中光擔任總統特使，出席海妮的就職典禮，展現我國對馬紹爾群島的堅定支持。

他說自己尚未訪問過馬紹爾群島，馬紹爾群島向有「漂浮於太平洋中的珍珠項鍊」美譽，有蔚藍的海洋、璨白的沙灘以及恬靜的環境，宛如人間天堂，期盼未來有機會訪問馬國。

今年是臺馬建交26週年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成，未來將研議更多計畫持續深化兩國合作。

在因應氣候變遷方面，賴清德提到，臺馬兩國都是海島國家，深受全球暖化及海平面上升的衝擊，未來，將以兩國已簽署的「氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」為基礎，協助馬國建立有韌性的應變體系，持續共同應對氣候變遷所帶來的挑戰。

在婦女賦權方面，蔡英文總統與海妮總統共同倡議的「婦女創業小額貸款循環基金」已經在2022年成立，協助馬國婦女創業，實現理想，他也期盼與海妮總統持續在婦女賦權領域合作，共同促進馬國婦女經濟賦權及社會經濟發展。

馬紹爾群島與臺灣同為追求民主、自由、崇尚法治且捍衛人權的國家，他始終相信，這些價值將促使兩國關係更加緊密，期待未來與海妮總統繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。他也誠摯邀請海妮5月訪臺，參加他的就職典禮。「對臺灣人民來說，海妮總統的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見」。

海妮表示，她要代表馬紹爾群島人民向臺灣傳達最溫暖的問候，並恭喜臺灣順利完成民主選舉。臺灣一直都是亞洲及全世界民主的燈塔，她要再次恭賀賴的勝選，並感謝臺灣派特使團至馬紹爾群島出席她的就職典禮。

今年是臺馬建交26週年，對於兩國正式建交以來，雙邊關係取得的重大進展，她深感自豪。她說，兩國邦誼係植基於共同的南島語族背景，以及民主、自由、公平正義、法治等共享價值之上，雙邊關係堅若磐石，即使在時間考驗或外在壓力之下仍歷久彌堅。

她重申馬紹爾群島與中華民國臺灣堅定且持久的友誼，未來也將致力與臺灣及理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與韌性。「馬紹爾群島國家雖然小，但非常自豪能在區域及國際場域上為支持中華民國臺灣盡一份心力」。

海妮指出，馬紹爾非常感謝中華民國臺灣政府透過合作計畫提供的支持及協助，包括在教育、衛生醫療、基礎建設、農漁業、能源、氣候變遷、女性賦權等方面。臺灣的善意及友誼對馬紹爾人民的生計及福祉具有重大貢獻，臺灣是真的可以幫忙（Truly Taiwan Can Help）。

她也感謝賴清德邀請她參加5月的就職典禮，期待未來持續透過合作計畫深化雙邊關係，並期盼5月時與賴在臺灣會面。