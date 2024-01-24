阿里山國家森林遊樂園區24日清晨6點多，氣溫一度降到0.2度、園區內降下白霜。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

入冬最強寒流報到！北部多處高山成一片雪國，阿里山國家森林遊樂園區24日清晨6點多，氣溫一度降到0.2度，不過因水氣不足，只降下白霜，地面、植物覆蓋一層微微雪白，雖溫度上升，白霜很快就融化，還是讓遊客驚喜不已。

23日阿里山最低溫還有3、4度，今低溫已降至1、2度，清晨出現零下0.2低溫，有遊客看氣溫一路往下，期待能重演8年前降雪美景，紛紛上山等雪，不過因水氣不足，只盼到下霜，且白天溫度上升，白霜就融化掉。