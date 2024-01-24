入冬最強寒流報到！北部多處高山成一片雪國，阿里山國家森林遊樂園區24日清晨6點多，氣溫一度降到0.2度，不過因水氣不足，只降下白霜，地面、植物覆蓋一層微微雪白，雖溫度上升，白霜很快就融化，還是讓遊客驚喜不已。
23日阿里山最低溫還有3、4度，今低溫已降至1、2度，清晨出現零下0.2低溫，有遊客看氣溫一路往下，期待能重演8年前降雪美景，紛紛上山等雪，不過因水氣不足，只盼到下霜，且白天溫度上升，白霜就融化掉。
入冬最強寒流報到！北部多處高山成一片雪國，阿里山國家森林遊樂園區24日清晨6點多，氣溫一度降到0.2度，不過因水氣不足，只降下白霜，地面、植物覆蓋一層微微雪白，雖溫度上升，白霜很快就融化，還是讓遊客驚喜不已。
23日阿里山最低溫還有3、4度，今低溫已降至1、2度，清晨出現零下0.2低溫，有遊客看氣溫一路往下，期待能重演8年前降雪美景，紛紛上山等雪，不過因水氣不足，只盼到下霜，且白天溫度上升，白霜就融化掉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。