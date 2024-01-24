警方現場查獲毒品海洛因（毛重約11.4克）、安非他命（毛重約27.5克）及現金新台幣13萬元、電子磅秤等物。全案訊後依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送偵辦。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

高雄市仁武分局溪埔派出所員警日前巡邏行經大樹區台29線，見一部普重機車違規闖紅燈，騎士見警方上前攔查神情慌張，員警見其褲頭露出可疑夾鏈袋，意外查獲海洛因及安非他命，柯男見事跡敗露坦承自用且販賣使用，全案訊後依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送偵辦。

警方表示，62歲柯男日前騎乘普重機車行經大樹區台29線違規闖紅燈，後方仁武分局溪埔派出所巡邏員警見狀上前攔查，盤查過程中柯男神情緊張，員警發現柯男的褲頭露出疑似毒品粉末夾鏈袋，原來柯男將海洛因及安非他命毒品以膠帶黏貼夾鏈袋方式藏於內褲中。

柯男見藏毒於內褲事跡敗露，向警方坦承毒品供自己吸食和販售所用。警方現場查獲毒品海洛因（毛重約11.4克）、安非他命（毛重約27.5克）及現金新台幣13萬元、電子磅秤等物。全案訊後依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送偵辦。

仁武分局呼籲，毒品危害社會甚鉅，民眾應向毒品勇敢說不，警方持續積極查緝毒品以淨化社會治安及人民安全。

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