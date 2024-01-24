農曆春節將至，基隆市政府為了讓市民能夠一起歡度龍年，24日發布了市府印製的春聯及1元紅包。基隆市長謝國樑表示，除了祝願民眾能夠在即將到來的一年大發，也透過精緻的巧思，希望讓家中的小朋友，也能夠開心度過農曆春節。

基隆市政府發言人余治明表示，今年市府的春聯以龍翔圖騰及書法字體為元素，將龍年意象及賀詞融為一體，龍像設計為昂首向上飛翔，意寓龍躍千里，希望每位市民朋友都能有飛躍式的突破及發展；而「龍年大發」採燙金字體，呈現大氣且寓有百業亨通等吉祥寓意，下角財字搭配圓形背景，意寓財源滾滾來。

謝國樑說，今年市府的限量1元紅包採大幅度的創新規畫，不僅採用跳脫傳統的粉紅色，正面採用貼紙設計，其中小龍貼紙融入100的意像，象徵2024年為基隆設市100周年，不但具有紀念及收藏的價值，也很適合家長跟小朋友同樂。

謝國樑則表示，今年的限量1元紅包採大幅度的創新規劃，不僅採用跳脫傳統的粉紅色，正面採用貼紙設計，其中小龍貼紙融入100的意像，象徵2024年為基隆設市100周年，不但具有紀念及收藏的價值，也很適合家長跟小朋友同樂。

基隆市政府將在1月29日將春聯配送至各區公所，委託里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可以直接到里辦公處領取，期盼收到春聯的市民朋友們，能在新的一年諸事大發、心想事成。

除了鄰里長發放春聯外，謝國樑也將在基隆各大市場發放限量的1元紅包，包括30日上午10時15分起在信義市場、11時在仁愛市場；2月2日上午6時30分在果菜市場、8時至9時在成功市場等地點，歡迎市民朋友踴躍索取。拿到紅包的朋友們，可以在手機殼、筆電等常接觸的地方，貼上喜歡的貼紙，讓龍年祝福圖騰陪伴市民朋友一整年。