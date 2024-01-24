網路社群日前流傳一段霸凌影片，1名少女被3、4名的青少年押到新北市板橋浮洲橋下河堤公園痛毆，眾人合力強脫少女衣服，最後再逼她跪地道歉。新北警方獲報後，共組專案小組，並報請檢察官偵辦，相關人等皆逐一辨識，並通知3名少女到案，全案依少年事件處理法移送少年法庭。

網傳影片顯示，1名短髮少女被一群少年、少女押到板橋浮洲橋河堤公園，1男1女先推倒被害少女，她哭喊好痛，一旁女生怒斥，最後少女的衣服險被褪去，甚至還被逼下跪道歉。

據了解，被害少女日前與閨密男友相約至土城汽車旅館開房間，閨密獲悉，氣得立即邀人至汽車旅館「抓姦」，隨後眾人將被害少女從汽旅押到浮洲橋下痛毆，被害少女不斷哭著求饒，不僅被拳打腳踢，還被強逼下跪認錯道歉。

警方獲報，由刑大、婦幼隊、少年隊、板橋及土城警分局共組專案小組偵辦，相關人等皆逐一辨識，已通知3名少女到案，全案依少年事件處理法移送少年法庭。

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