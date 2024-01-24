台南市正副議長賄選案，台南地方法院今天（24日）臨時加開審理庭，被告楊志強申請勘驗證人國民籍市議員方一峰的筆錄時，楊的律師質疑檢方以誘導方式，迫使方提到買票，不具證明力。檢方則反駁強調，所謂「迫使」是礙於外在壓力，但從勘驗內容來看，證人的回答沒有任何壓力，雙方態度輕鬆，律師所指的「迫使」，實在太沉重。

今天勘驗的錄影內容，有檢察官針對當時傳出方被另被告台南市區漁會理事長林士傑「請上車」，事後也報警，相關證據顯示價碼是1000萬元，但到底當時楊說多少？有就有，會叫警察保護他；關鍵的事沒聽說，還是沒聽到，還是用手勢比多少？

錄影中，方一峰也重覆表示，楊拜託他在議長選舉票投自己，但他回答「老大我還要做人，不要再講這個」；經過長時間的詢問，方甚至反問檢察官一直在糾結這個問題，到底希望他回答什麼？

曾經擔台北地檢署檢察長的律師周章欽認為，以他曾在檢察體系30多年的經驗，無法想像證人的證詞是透過誘導、脅迫方式取得，此舉已背離刑事訴訟法相關規定；同時，方的證詞在在證明歷經數小時詢問，他的精神狀況已不好，還僅記載檢察官喜歡的內容，而非一問一答，因此主張方的證詞不具證明力。

不過，檢方認為，律師對檢察官筆錄內容有所誤解，對於證人的證詞，需視檢察官所提問題合併觀察；鑑於證人前年12月底在調查員、檢察官的筆錄中，都提到買票一事，但在去年1月初檢察官複訊時，也就是勘驗內容卻說「沒有」，因為證人說詞與先前迴異，檢察官才會對此再三確認、釐清。

檢方還說，檢方在製作筆錄前，都會與當事人就有利及不利部分進行說明，檢察官是要喚起當事人的記憶，說出事實；證人在其他筆錄確有講到買票，尤其筆錄不可能逐字登打，律師所指是瑕不掩瑜，有見樹不見林之憾。