年關將近，民眾歡天喜地迎接農曆年到來，社會角落仍有一群弱勢家庭仍苦於三餐不繼窘境，台中市水噹噹關懷協會就結合多個愛心單位，今天（24日）在南區正義街舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，提供千元慰問金與民生物資，贈予400戶弱勢家庭，讓他們提早感受過年溫馨氣氛。

由台中水噹噹關懷協會主辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，24日在南區正義街舉辦，適逢寒流來襲，冷風刺骨，仍有民眾一早頂著低溫排隊，許多來領取物資的弱勢戶，對於慈善單位義舉感到窩心，不但暖了他們的胃，更暖入了他們的心，在生活壓力下，展露久違的笑容。

台中市前議員邱素貞，議員陳雅惠、台中市恆愛慈善會理事長阮林理密、台中市醫師公會前理事長羅倫檭、樹義里長莊郁雄、長榮里長林政蒼等人都到場關懷民眾，並向大家拜早年，現場除準備熱呼呼的台灣小吃，讓民眾帶走，還有贈送春聯與髮型師義剪，讓弱勢戶感受溫馨氣氛。

陳雅惠表示，春節將至，社會上有許多未獲政府社會福利補助的邊緣戶，無法領到政府補助，苦於收入不夠、無錢生活，日子難過，感謝水噹噹關懷協會等單位，多年來以實際行動關懷社會底層，協助不符中低收入戶標準的「甘苦人」，這次受惠400邊緣戶，都是由東區、南區各里辦公處訪查提供。

邱素貞指出，「溫馨關懷、寒冬送暖」今年邁入第12年，由於政府社會福利資源有限，因此，水噹噹關懷協會結合社會各界善心團體、企業與個人提供慰問金，每戶1000元，以及民生物資白米、福壽麵、維力泡麵、乾麵、拌麵、罐頭、洗衣精等，盡棉薄之力達到拋磚引玉，幫助弱勢邊緣戶，在歲末寒冬感受社會溫暖，共同幫助他們渡過溫馨好年。