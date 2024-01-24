副總統賴清德接見「美台商業協會訪問團」(總統府提供)

副總統賴清德今天接見「美台商業協會訪問團」表示，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持臺海現狀與捍衛印太區域的和平穩定，並致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，希望臺灣未來也能加入「印太經濟架構」。

前美國國務次卿柯拉克率領29家企業，與「美台商業協會」會長韓儒伯組成的「美台商業協會訪問團」，今天由副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵陪同，赴總統府拜會賴清德。

賴清德表示，訪團來訪充分展現美商對臺灣市場的重視，以及積極深化與臺灣企業合作關係的正面訊息。他要感謝「美台商業協會」成立以來，對臺美經貿關係的堅定支持，也感謝柯拉克半年內2度訪臺，始終堅定支持提升臺美關係。

臺灣剛完成總統、副總統及立法委員選舉，他感謝美方不僅在大選後立即發表聲明向他及副總統當選人表達祝賀，也派高階跨黨派代表團來訪，展現對臺灣民主的強勁支持。訪團選擇此一時機訪臺，更顯示美國產業界對臺灣市場充滿信心，是對我國最直接且強而有力的支持。

面對中國威權主義的擴張，世界各國及各主要領袖高峰會議紛紛發表共同聲明，重申臺海和平穩定的重要性。賴清德強調，現在的臺灣已經是「世界的臺灣」，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持臺海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。

他感謝美國拜登政府上任至今，透過12度對臺軍售及提供安全援助，履行對臺灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與其他理念相近夥伴合作，共同致力維持臺海和平與穩定的現狀。

賴清德指出，民主自由與威權主義的競爭，不但牽動地緣政治的穩定，也衝擊全球產業供應鏈的重整。如今，民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。

未來，他將致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在「美台商業協會」的支持下，進一步提升臺美關鍵產業供應鏈的韌性。

他感謝過去一年「美台商業協會」的倡議，以及美國政府與國會積極推動「美台快速雙重稅收減免法案」。期盼今年法案能夠順利完成立法，進一步深化臺美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係。

目前臺美雙邊經貿合作項目，包括「台美21世紀貿易倡議」、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等，均與「印太經濟架構」（IPEF）所重視的議題相互呼應，他非常希望這能成為臺灣未來加入「印太經濟架構」的重要基礎。

賴清德強調，臺灣作為美國在印太區域重要且可信賴的經濟和安全夥伴，將可與美國共同實現區域經濟繁榮。期盼「美台商業協會」能持續協助向美國政府表達臺灣參與「印太經濟架構」的重要性。也期盼「美台商業協會」能持續大力支持臺灣，共同努力深化臺美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。

柯拉克首先代表「美台商業協會」及「柯拉克科技外交研究院」恭喜賴清德當選總統，並恭喜臺灣人民成功舉行大選，他說，這證明民主確實能有效運作。訪團來此要表達對臺灣的支持與敬意，並重申他們對臺灣及未來的承諾。

他說，訪團此行不僅為了促進彼此夥伴關係，也肩負追求未來的使命。他說明訪團成員所代表美國商業及私部門重視的3個要點：首先，科技合作是共同民主理念的展現，臺灣的實力與創新是希望的燈塔，向世界證明好產品的基石是自由。

其次，臺美雙方的經濟關係以信任及尊重為基礎，諸如「經濟繁榮夥伴對話」、民主國家乾淨網路聯盟及台積電赴美投資設廠等，都是彼此信任關係的象徵。這不僅是經濟活動，更肯定民主國家能團結面對全球挑戰。

柯拉克強調，科技外交是「柯拉克科技外交研究院」的宗旨，他們創建了「臺灣創新與繁榮中心」（TCIP），期待雙方不僅在經濟或外交層面合作，也為共同期望的願景而努力，讓創新為人類自由而服務，而非少數人的利益。「我們有共享的路徑、共同的命運，沒有自由就沒有繁榮，這是我們不可動搖的信念」。