蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會香港場票房告捷。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠出道20週年，日前宣布啟動《二十年一刻》巡迴演唱會，首站香港場的票房，昨（23）日開賣3場迅速全數售罄，得知香港站門票完售的好消息後，蘇打綠團員興奮地歡呼，並隨即喊話：「別忘了我們是巡迴演唱會！！還有好多地方等著和大家見面喔！」其他場次消息即將公布，歡迎歌迷一同與蘇打綠共慶二十週年紀念。

好事連莊，蘇打綠更進一步宣布，兩張復刻專輯《十年一刻（蘇打綠版）》和《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》將於1月26日凌晨0點同步數位上線。

此次《十年一刻（蘇打綠版）》專輯的製作，特別收錄了許多演唱會及音樂節現場觀眾的聲音，讓觀眾們驚喜參與其中；而《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》專輯則帶來了更多的驚喜，團員笑稱，這次最大的不同之處是成功把當初因為服兵役缺席的吉他手阿福補回來了，從專輯的封面到內容「都給大家滿滿的阿福！」既然要復刻《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》當然不能錯過好友Ella陳嘉樺！蘇打綠再次邀請到Ella擔任獻唱嘉賓與MV演出，MV將於1月26日凌晨0點與專輯同步上線，今（24）日MV預告一釋出便引發觀眾熱烈討論。

蘇打綠兩張復刻專輯預購成績斐然，在博客來排行榜連續奪冠亞軍；即便尚未正式發行，卻已在博客來2023年度影音銷售排行榜上名列第5和第6名。實體專輯將於2月2日正式發行。