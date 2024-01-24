每年冬天都是血庫庫存最危急的季節，新竹市議會5年來發起捐血活動未曾間斷，24日發起捐血迎龍年、步步高升好運來活動，號召包括北區、東區、香山區的基層建設促進會、竹市民防總隊、義消總隊等單位參與，新竹捐血中心也感謝議會舉辦捐血活動，號召民眾共同響應，為血液庫存量盡一份心力。

連續5年發起捐血活動的新竹市議會議長許修睿指出，捐血是救人又利己，捐血一袋救人一命。時值今年入冬最強的一波寒流，也是血液庫存最危急的時候，所幸有大家願意挽袖捐血，緩解告急的血庫。

為了感謝大家對捐血活動的參與，除了捐血中心的「微型積木」，議長許修睿也準備了「運動毛巾」、「古早味蛋糕」跟「狀元糕」，讓捐血民眾補充營養，也祝福大家龍年步步高升「好運攏總來」。另外，活動現場也請來大師揮毫春聯，讓捐血民眾兌換，熱血迎龍年。活動現場瀰漫著濃濃的過節氛圍。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，每年冬天都是血庫庫存最危急的季節，雖然最近各界共同響應捐血活動，但血液庫存量仍然偏低，加上強烈寒流來襲，各型血液需求都會大增，捐血中心籲請大家踴躍挽袖捐血，同時也感謝市議會連續5年舉辦捐血活動，即使在疫情期間也沒間斷，在議員、里長們的號召下，對血液庫存有很大的幫助。