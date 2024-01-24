市售的洗碗精選擇多樣，一名女子近日逛全聯超市發現愛用的洗碗精推出買一送一優惠，兩瓶只要199元，大讚該款洗碗精能用最少的量，把油膩的碗洗乾淨，泡泡少、好沖也不殘留，一票網友看了推薦都非常心動，用過的婆媽也讚洗完手不乾澀，像擦了護手霜般飄香味。

原PO昨（23）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》指出，全聯一款德國製的洗碗精即日起至2月1日推出買一送一優惠，1000毫升兩瓶只要199元，主打強力去漬、瓦解油膩，有多種氣味可選擇，包括蘆薈、檸檬及黑莓果香，其中黑莓果香最受她青睞。

原PO表示，因家裡廚房沒有熱水，她習慣在洗碗槽裡蓄水，然後倒入少許洗碗精，把髒碗盤浸泡在水裡，髒水放掉後再用菜瓜布搓洗碗盤，重複洗兩次，油膩的碗盤就會變得很乾淨，也不會產生過多泡泡，好沖不殘留。

文章一出，不少使用相同洗碗精的網友也大讚，指該款洗碗精跟市售他牌相比有3大優勢，包括用量省、好沖水不殘留、洗潔力強等，更有婆媽說用該款洗碗精，手完全不乾澀，像擦護手霜般有果香氣。