柯叔元和方馨在神明的見證下求婚成功。（台視提供）

柯叔元和方馨在台視最新八點檔大戲《追分成功》將上演浪漫的宮廟求婚戲碼，柯叔元在劇中是筆生，個性不善表達，在米可白與蕭景鴻的協助下，準備了玫瑰花、戒指及情話手板，慢慢揭曉內心真誠的告白，雖然沒有浮誇的場景，依舊讓人看得感動萬分。

方馨表示「秀敏」大小事都到廟裡問事，因此在神明見證下完成求婚儀式最適合不過，她說：「對象對了，有沒有那個儀式真的沒有這麼重要。」柯叔元則認為，不需要浮誇的儀式感，用一顆真誠的心求婚才是最重要的：「是要過日子，不是過面子。日子過得好不好，只有自己最知道。」他說自己跟角色一樣，不太會說肉麻情話、也不太會主動追求女孩子，並有感而發表示：「奉勸大家求婚別太衝動，如果要求就要認真，被求婚了也要想清楚，不要人家跟你求婚，就覺得好像應該要答應。求婚是一時的，婚姻是永久的。」

米可白（左）和蕭景鴻看人家求婚，自己感動到大噴淚。（台視提供）

蕭景鴻在這場戲擔任「啦啦隊」角色，和米可白聯手策畫了這場求婚名場面，對於角色終於找到幸福，相當的祝福，他不改幽默本色打趣的說：「有神明見證，相信這對夫妻會相處的非常有壓力，打死都不會離婚。」而米可白彩排時看到柯叔元深情告白，就在一旁傻笑，並且情緒激動淚水不停在眼眶裡打轉，蕭景鴻在一旁也感染浪漫情緒，看起來激動不已，米可白表示自己是被場面給感動：「想到這些詞的畫面，可能等下會哭得比秀敏姐還慘。」笑說自己很喜歡這樣簡單的小幸福。

反倒是柯叔元和方馨很冷靜，柯叔元還打趣笑說：「是我們兩個在求婚，你們兩個在哭什麼？ 是不是想到自己的人生？」米可白聽了破涕為笑回說：「我很感動呀！」台視最新八點檔大戲《追分成功》每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。

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